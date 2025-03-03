Российскую семью с 10 детьми оставили без жилья

Власти Волгоградской области оставили семью с 10 детьми без жилья

В хуторе Желтухин Волгоградской области власти оставили без жилья семью с 10 детьми, потерявшую дом при пожаре. Глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин поручил провести проверку, сообщает «Коммерсантъ».

Пожар произошел в 2024 году. Причиной стало замыкание электропроводки. В результате многодетная семья лишилась единственного жилья. Пострадавшие обратились в администрацию населенного пункта с просьбой выделить жилплощадь, однако им отказали.

Начальник волгоградского следственного управления Василий Семенов проверит, были ли нарушены права семьи.

Ранее в Нижнем Тагиле многодетная мать, проживающая в общежитии, лишилась жилья из-за прорыва трубы в доме. В результате коммунальной аварии квартиры на всех этажах оказались затоплены.