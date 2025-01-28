Многодетная мать осталась без жилья из-за коммунальной аварии в российском городе

В Нижнем Тагиле многодетная мать лишилась жилья из-за прорыва трубы в доме

В Нижнем Тагиле многодетная жительница общежития лишилась жилья из-за коммунальной аварии. Об этом сообщает портал Tagilcity.

В доме произошел прорыв трубы, в результате чего затопило квартиры на всех этажах. Пострадало имущество жильцов и проводка, а на фасаде здания образовались сосульки. В числе собственников, чье жилье пострадало, оказалась многодетная мать. Россиянка не может позволить себе аренду, поэтому временно вынуждена жить у соседки.

В районной администрации заявили, что для устранения неполадки необходимо проникнуть в квартиру, где произошла утечка. Собственник жилья там не живет, сейчас его пытаются найти.

По словам местных жителей, прорыв трубы — не единственная проблема в доме. В здании также протекает крыша, а на стенах образовалась плесень. Капремонт запланирован только на 2033 год.

Ранее жильцы дома в Санкт-Петербурге пожаловались на нашествие комаров зимой. Причиной появления насекомых стала сырость в подвале, которая держится на протяжении всего года.