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14:07, 3 марта 2025Мир

Швеция начала расследование возможной диверсии на Балтике

Aftonbladet: Швеция начала расследование возможной диверсии на острове Готланд
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Tom Little / Reuters

Правоохранительные органы Швеции начали расследование возможной диверсии в связи с повреждением водоснабжения на острове Готланд в Балтийском море. Об этом сообщает Aftonbladet со ссылкой на источники.

«Действительно, вчера поступило сообщение об инциденте», — заявил изданию пресс-секретарь полиции безопасности Швеции Säpo Йохан Викстрем.

Как сообщили представители службы водоснабжения и водоотведения Готланда, неизвестные вывели из строя насосы для воды, снабжавшие большую часть острова на Балтике. По словам руководителя подразделения водоснабжения и канализации региона Готланд Патрика Йоханссона, речь идет о возможной диверсии и намеренном человеческом вмешательстве.

Ранее премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил о проведении страной расследования нового обрыва подводного кабеля. По его словам, Стокгольм очень серьезно относится ко всем сообщениям о возможном повреждении инфраструктуры в Балтийском море.

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