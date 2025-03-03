Швеция начала расследование возможной диверсии на Балтике

Aftonbladet: Швеция начала расследование возможной диверсии на острове Готланд

Правоохранительные органы Швеции начали расследование возможной диверсии в связи с повреждением водоснабжения на острове Готланд в Балтийском море. Об этом сообщает Aftonbladet со ссылкой на источники.

«Действительно, вчера поступило сообщение об инциденте», — заявил изданию пресс-секретарь полиции безопасности Швеции Säpo Йохан Викстрем.

Как сообщили представители службы водоснабжения и водоотведения Готланда, неизвестные вывели из строя насосы для воды, снабжавшие большую часть острова на Балтике. По словам руководителя подразделения водоснабжения и канализации региона Готланд Патрика Йоханссона, речь идет о возможной диверсии и намеренном человеческом вмешательстве.

Ранее премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил о проведении страной расследования нового обрыва подводного кабеля. По его словам, Стокгольм очень серьезно относится ко всем сообщениям о возможном повреждении инфраструктуры в Балтийском море.