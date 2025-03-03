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11:18, 3 марта 2025Экономика

Требования к выдаче ипотеки в России смягчили

В России с 1 марта смягчили требования к выдаче ипотечных кредитов
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

С 1 марта в России смягчили требования к выдаче ипотечных кредитов. По решению Центробанка (ЦБ) снизили надбавки к коэффициентам риска по таким займам с первоначальным взносом более 20 процентов, который выдали наименее закредитованным гражданам, пишет РИА Новости.

Уточняется, что новые правила коснутся заемщиков с долговой нагрузкой менее 70 процентов. В более рискованных сегментах надбавки останутся на прежнем уровне. В ЦБ отметили, что такое решение приняли, учитывая сокращение дисбаланса на рынке недвижимости.

«С решением ЦБ о снижении надбавки по коэффициентам риска по ипотечным кредитам с первоначальным взносом более 20 процентов банки будут использовать меньше капитала при выдаче жилищных кредитов. Это позволит повысить привлекательность таких продуктов для кредиторов, а значит, и их готовность работать с ипотекой», — пояснили в институте развития «Дом.РФ».

За счет этого получится создать условия, в которых финансовые организации снизят комиссии за выдачи и повысили доступность ипотеки — особенно по льготным программам.

Ранее россияне назвали приемлемую для себя ставку по ипотеке. Так, большинство опрошенных (73 процента) готовы оформить кредит на жилье под 10 процентов годовых. Еще 16 процентов респондентов ожидают, когда ставка опустится с текущих 25 до 17 процентов. При этом практически 80 процентов участников исследования заявили, что не планируют брать ипотеку в этом году.

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