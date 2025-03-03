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22:52, 3 марта 2025Интернет и СМИ

В Европе раскрыли цель «рискованного трюка» Зеленского в Белом доме

FQ: Зеленский устроил перепалку с Трампом для срыва переговоров с Путиным
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский поссорился с американским лидером Дональдом Трампом на встрече в Белом доме, чтобы сорвать переговоры с главой России Владимиром Путиным. Такое мнение высказала итальянская газета IL Fatto Quotidiano.

В статье отмечается, что Зеленский специально устроил перепалку с Трампом в присутствии камер и репортеров, чтобы диктовать свои условия. «Простой трюк, чтобы сорвать переговоры Трампа и Путина. Но рискованный», — пишет издание.

Встреча политиков, прошедшая 28 февраля в Белом доме, завершилась крупным скандалом. В ходе переговоров Трамп назвал положение Украины на фронте тяжелым и предупредил Зеленского, что тому придется идти на компромиссы по вопросу окончания вооруженного конфликта. В ответ Зеленский вступил в перепалку с Трампом, которая закончилась тем, что украинский лидер досрочно покинул Белый дом.

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