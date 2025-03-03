В Кремле ответили на вопрос об охлаждении отношений России и Турции

Двусторонние отношения России и Турции продолжают развиваться. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«Отношения между Москвой и Анкарой очень многоплановые, они продолжают развиваться», — подчеркнул пресс-секретарь президента.
Песков ответил на вопрос об отношениях России и Турции и опроверг утверждения об охлаждении двусторонних связей. Он подчеркнул, что между странами регулярно проходят контакты на высоком уровне. В частности, пресс-секретарь президента упомянул разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова и его турецкого коллеги Хакана Фидана.
Ранее источники в дипломатических кругах сообщили, что Турция предложит вести в Стамбуле переговоры России и Украины. Отмечается, что Фидан намерен упомянуть посредничество Анкары в урегулировании конфликта на Украине в 2022 году.