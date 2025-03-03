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12:51, 3 марта 2025Мир

В Кремле ответили на вопрос об охлаждении отношений России и Турции

Песков: Отношения России и Турции многоплановые и продолжают развиваться
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Двусторонние отношения России и Турции продолжают развиваться. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Отношения между Москвой и Анкарой очень многоплановые, они продолжают развиваться», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

Песков ответил на вопрос об отношениях России и Турции и опроверг утверждения об охлаждении двусторонних связей. Он подчеркнул, что между странами регулярно проходят контакты на высоком уровне. В частности, пресс-секретарь президента упомянул разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова и его турецкого коллеги Хакана Фидана.

Ранее источники в дипломатических кругах сообщили, что Турция предложит вести в Стамбуле переговоры России и Украины. Отмечается, что Фидан намерен упомянуть посредничество Анкары в урегулировании конфликта на Украине в 2022 году.

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