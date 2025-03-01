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16:18, 1 марта 2025Мир

Турция предложит вести в Стамбуле переговоры России и Украины

РИА: Глава МИД Турции Фидан предложит вести в Стамбуле переговоры Москвы и Киева
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Murad Sezer / Reuters

Глава МИД Турции Хакан Фидан на встрече в Лондоне 2 марта предложит вести переговоры Москвы и Киева по урегулированию конфликта на Украине в Стамбуле. Об этом со ссылкой на источники в дипломатических кругах сообщает РИА Новости.

«Министр подчеркнет, что Турция, принимавшая в марте 2022 года переговоры между Россией и Украиной, готова и в предстоящий период взять на себя роль посредника», — приводятся в публикации слова собеседника.

Отмечается, что при этом турецкий дипломат сделает заявление в поддержку территориальной целостности Украины.

Ранее стало известно, что руководство стран Прибалтики очень недовольно тем, что Великобритания не пригласила лидеров республик принять участие в саммите по Украине в предстоящее воскресенье, 2 марта. Отмечается, что в прибалтийских странах такое решение оценивают как сигнал России.

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