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11:17, 3 марта 2025Бывший СССР

В Литве назвали просчетом неприглашение стран Балтии на саммит в Британии

Глава МИД Литвы назвал просчетом неприглашение стран Балтии на саммит в Британии
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
Кястутис Будрис

Кястутис Будрис. Фото: Florian Gaertner / Reuters

Министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис назвал просчетом организаторов неприглашение стран Балтии на саммит по Украине в Великобритании. Его слова передает LRT.

По его словам, для Литвы главное — получить уверенность в том, что в будущем этого не повторится. «Это была ошибка. Страны Балтии, которые являются прифронтовыми государствами, которые непосредственно граничат с Россией, непременно должны участвовать в таких дискуссиях», — заявил глава внешнеполитического ведомства балтийской республики.

Будрис также отметил, что Запад не должен распыляться в обсуждении ситуации на Украине. Он считает, что для этого необходим один формат вместо нескольких.

Ранее другой чиновник Литвы — глава Минобороны Довиле Шакалене заявила, что Европейский союз (ЕС) не в состоянии заменить потенциал американского контингента в Европе. Она считает геополитически нереальными рассуждения о том, что единая Европа могла бы выставить свой оборонный потенциал, который заменил бы силы НАТО.

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