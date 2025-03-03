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21:03, 3 марта 2025Бывший СССР

В офисе Зеленского похвалились регулярными выборами и открытыми границами на Украине

Подоляк: На Украине нет диктатуры, так как в стране регулярно проводятся выборы
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

На Украине нет диктатуры, так как в стране регулярно проводятся выборы, а ее границы открыты. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк, его слова приводит «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Открытая страна с открытыми границами, очень конкурентное информационное пространство, очень конкурентное политическое пространство». — сказал он.

При этом журналисты напомнили, что с 2022 года на Украине закрыты границы для мужчин призывного возраста, а эфиры основных телеканалов страны объединены в единый телемарафон, информационная политика которого может контролироваться властями.

Кроме того, в стране введены санкции против оппозиционных медиа и журналистов. Также издание напомнило, что власти отменили проведение выборов на период конфликта с Россией, хотя за это время уже должны были быть избраны и президент, и Верховная Рада.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сместить его с занимаемого поста будет непросто. По его словам, для этого придется не только провести выборы в стране, но и не допустить его участия в них, что окажется «немного сложнее».

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