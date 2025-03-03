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12:47, 3 марта 2025Россия

В российском городе друг бросил бездыханного подростка на скамейке и сбежал

В Краснодаре друг бросил бездыханного подростка на скамейке и сбежал
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

В Краснодаре друг бросил бездыханного подростка на скамейке и сбежал. Об этом стало известно Telegram-каналу Kub Mash.

По данным российского издания, горожанин оставил товарища в бессознательном состоянии на улице Гассия. Местные жительницы видели, как молодой человек тащил приятеля. Несмотря на крики женщин, ему удалось скрыться.

Очевидцы вызвали бригаду скорой помощи. Прибывшие врачи не сумели реанимировать подростка. Предположительно, 17-летний юноша отравился неизвестным веществом.

До этого сообщалось, что в Москве две школьницы попали в больницу после того, как употребили таблетки от неизвестных.

После употребления девочки смогли дойти до ближайшего отеля, где уснули на диване в лобби. Приехавшие на вызов медики увезли подростков в больницу с подозрением на отравление психотропными веществами.

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