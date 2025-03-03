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19:50, 3 марта 2025Силовые структуры

В российском городе задержан наркокурьер с примотанным к спине пакетом с гашишем

В Петербурге задержали мужчину с примотанным к спине пакетом с гашишем
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: официальный Telegram-канал МВД России

В Санкт-Петербурге на Московском вокзале полицейские задержали 45-летнего наркокурьера с примотанным к спине пакетом с гашишем. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД.

По данным правоохранителей, мужчина привлек внимание силовиков. Во время досмотра у него обнаружили пластиковый пакет, который был примотан к спине при помощи скотча. Внутри него оперативники нашли пять вакуумных упаковок с коричневым веществом внутри. Все найденное было отправлено на экспертизу. В результате она показала, что в пакете 490 граммов гашиша.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о наркотиках. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы. На допросе он признался, что купил наркотик в интернете и решил продать его в Рязани. Для этого он пришел на вокзал, откуда планировал уехать в Рязань на ближайшем поезде.

Ранее сообщалось, что на Ставрополье полицейские ликвидировали лабораторию по производству мефедрона, в организации которой уличили 40-летнего жителя.

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