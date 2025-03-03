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05:07, 3 марта 2025Мир

В США ответили Зеленскому на желание подписать сделку после перепалки с Трампом

Бессент: Соглашение по металлам с Украиной сейчас не обсуждается
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Petrov / Global Look Press

Соглашение по редкоземельным металлам с Украиной сейчас не обсуждается, заявил CBS министр финансов Скотт Бессент.

По его словам, президенту Украины Владимиру Зеленскому надо было приехать в Белый дом и подписать сделку, чтобы показать тесную связь американских и украинских народов, но политик решил «подорвать» это.

Подписание соглашения сорвалось после перепалки Зеленского и Трампа в Белом доме. Украинский лидер после этого заявил, что готов подписать с США договор о добыче минеральных ископаемых, несмотря на произошедшее. Политик выразил надежду, что Соединенные Штаты не прекратят помощь Украине, будучи «лидерами цивилизованного мира». Однако глава государства готов к любым трудностям, которые могут возникнуть.

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