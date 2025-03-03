Сенатор США Грэм раскритиковал отказ Зеленского уйти в отставку

Ни у кого на Украине нет права голоса из-за решения президента страны Владимира Зеленского о проведении голосования в стране. Об этом заявил сенатор США Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) на своей странице в X.

«К сожалению, пока не пройдут выборы, никто на Украине не имеет права голоса», — высказался политик.

Грэм прокомментировал предложение Зеленского дать сенатору украинское гражданство, чтобы «его голос имел вес». Политик раскритиковал отказ Зеленского уйти в отставку и подчеркнул позицию украинского руководства по проведению в стране президентских выборов.

Ранее Грэм заявил, что Зеленский должен либо изменить свое поведение, либо уйти или отправить кого-то вместо себя. Он также призвал украинского лидера извиниться перед президентом США Дональдом Трампом после перепалки в Белом доме.