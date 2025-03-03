В США указали Европе на ее место

Экс-разведчик Риттер заявил, что Европа всегда была орудием в руках США

Экс-разведчик морской пехоты США Скотт Риттер в эфире своего YouTube-канала указал Европе на ее место и заявил, что она всегда была лишь орудием в американских руках.

«Я все время говорил европейцам: мы вам не друзья. В умах старой Америки вы существуете, чтобы делать то, что мы прикажем. Европа — наше орудие», — подчеркнул эксперт.

Риттер добавил, что европейский континент десятилетиями находился под влиянием Вашингтона и разучился самостоятельно предпринимать какие-либо действия.

Соединенным Штатам же «наплевать на Европу, Индию, любую другую страну», их волнует исключительно Америка, заключил экс-разведчик.

Ранее Риттер выразил мнение, что президента Украины Владимира Зеленского постараются как можно быстрее убрать со сцены после конфликта с лидером США Дональдом Трампом.

