Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:33, 3 марта 2025Бывший СССР

В ВСУ сообщили о массированных авиаударах российских войск по Лиману

Боец ВСУ Бунятов сообщил о массированных авиаударах российских войск по Лиману
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские войска наносят массированные авиаудары по Лиману в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил боец Вооруженных сил Украины (ВСУ), командир 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар» (признан в России террористической организацией и запрещен) Станислав Бунятов в своем Telegram-канале.

По его словам, по территории города наносятся удары при помощи корректируемых авиабомб (КАБ), а также реактивных систем залпового огня (РСЗО). «Лиман ровняют КАБами и РСЗО», — написал он.

В январе Бунятов рассказал, что в ВСУ начали приходить 17-летние добровольцы. По его словам, в армию уже приходят добровольцы 2007 года рождения.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские войска могут установить контроль над трассой Красноармейск (украинское название — Покровск) — Курахово в ДНР. По его словам, это стало возможным после взятия Новоандреевки.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Это теневая война». Почему США приостановили кибероперации против России и как это повлияет на Украину?

      Объяснено загадочное превращение мозга в стекло

      Украине назвали два способа договориться с Трампом

      В Белом доме назвали неприемлемым затягивание конфликта на Украине

      Раскрыта ключевая ошибка Зеленского при общении с Вэнсом

      Фура врезалась в жилой дом в российском регионе

      Желание Трампа вывести войска США из Европы оказалось не связано с Россией

      Из желудка больной собаки вытащили 24 носка и несколько кусков ткани

      СБУ начала расследование в отношении Григория Лепса

      Суд зачел в срок Блиновской проведенное в СИЗО и под домашним арестом время

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше