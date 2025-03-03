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16:04, 3 марта 2025Мир

Во Франции призвали к немедленному уходу Зеленского с поста

Филиппо: Уход Зеленского с поста необходим для урегулирования на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Флориан Филиппо

Флориан Филиппо. Фото: Vincent Isore / Globallookpress.com

Немедленный уход президента Украины Владимира Зеленского со своего поста необходим для урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X.

«Для мира необходим уход Зеленского. Быстро», — высказался политик.

Филиппо прокомментировал высказывание советника президента США по национальной безопасности Майка Уолтца о договороспособности Зеленского и призвал к немедленному уходу украинского политика с должности. По его мнению, без Зеленского сторонники продолжения конфликта на Украине в Европе «потеряют свой флагман».

Ранее Уолтц усомнился в желании Зеленского добросовестно вести переговоры. Также советник Белого дома заметил, что США нужен лидер на Украине, с которым можно вести дела.

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