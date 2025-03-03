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17:02, 3 марта 2025Бывший СССР

Военблогер раскрыл потери ВСУ при ударе ВС России по полигону в Днепропетровской области

Подоляка: ВСУ могли потерять до 200 бойцов при ударе ВС России по полигону
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Стрингер / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли потерять до 200 бойцов в результате удара российских военных ракетным комплексом «Искандер-М» по полигону в Днепропетровской области. Об этом заявил российский военблогер Юрий Подоляка в Telegram.

«Есть подтверждения (неофициальные с той стороны), что убитых и раненых солдат 157-ой бригады [ВСУ] (и инструкторов) под две сотни. Как обычно в таких случаях делается, удар наносился двумя ракетами ("Искандер-М") с кассетной БЧ с небольшой разбежкой по времени», — написал Подоляка.

Военблогер также предположил, что после произошедшего на полигоне в Днепропетровской области сотни бойцов ВСУ дезертируют.

Удар по ВСУ во время построения на полигоне в Днепропетровской области был нанесен 1 марта. Об этом рассказала депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая.

3 марта потери среди украинских военных после удара «Искандера» по полигону признал командующий сухопутными войсками ВСУ генерал-майор Михаил Драпатый. Он заявил, что произошедшее стало трагедией.

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