Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:43, 3 марта 2025Бывший СССР

ВС России с помощью беспилотника уничтожили танк Leopard ВСУ

Минобороны опубликовало кадры подрыва танка Leopard ВСУ с помощью дрона
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Российские войска с помощью беспилотника уничтожили танк Leopard Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадры подрыва немецкой бронемашины опубликовала в Telegram пресс-служба Министерства обороны России.

«Два вылета на него сделал. Два попадания. После второго он загорелся. (...) Так как был полный боекомплект — сдетонировал. Секунд, наверное, одиннадцать он сыпался с неба», — рассказал в беседе с пресс-службой Минобороны российский боец Виталий.

Отмечается, что танк был уничтожен дроном на покровском направлении.

Ранее в интернете появилось видео с захваченного российскими бойцами танка Leopard. На опубликованном в социальных сетях видео солдат в форме российских военных сидит в окружении шести бойцов на башне танка.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Великобритании высказались о роли России на переговорах по Украине. Стармер заявил, что Москва не должна диктовать условия мира

      Росгвардия рассказала о работе в бункерах и лабиринтах «Азовстали» в Мариуполе

      Объявлены города проведения VK Fest 2025

      Овечкин поддержал семьи пострадавших в авиакатастрофе под Вашингтоном

      Прокурор раскрыла способ Блиновской скрывать информацию от налоговой службы

      Россиянина осудили за попытку устроить взрыв на железнодорожной подстанции по заданию СБУ

      Группа российских бойцов месяц держала позицию в противостоянии с элитным батальоном ВСУ

      Зеленский объявил о готовности к встрече с Трампом

      Премьер Венгрии выступит против вступления Украины в ЕС

      Режиссер «Аноры» установил рекорд на премии «Оскар»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше