Зеленский отказался говорить с журналистами на английском после перепалки в Белом доме

Sky News: Зеленский отказался говорить на английском во время визита в Лондон

Президент Украины Владимир Зеленский отказался говорить с журналистами на английском языке во время визита в Лондон, куда политик прибыл после перепалки с американским коллегой Дональдом Трампом в Овальном кабинете. Об этом сообщила обозреватель Sky News Ялда Хаким.

Она рассказала, что глава государства говорил на украинском перед отъездом из Великобритании, хотя в Белом доме он общался на английском без переводчика.

Хаким заявила, что Зеленского попросили сказать несколько слов на английском, однако он ответил, что предпочитает говорить на родном языке. «Некоторые фразы были неподготовленными, поэтому я думаю, что он хотел убедиться в том, что [его] поймут и ничего не будет вырвано из контекста», — выразила мнение журналистка.

28 февраля Зеленский приехал в Вашингтон на встречу с Трампом. Общение политиков было напряженным. Трамп высказал Зеленскому множество претензий, а вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о неуважении и неблагодарности. После перепалки лидеров церемония подписания соглашения о ресурсах была сорвана, а Зеленский покинул Белый дом.

