Желание Трампа вывести войска США из Европы оказалось не связано с Россией

Американист Дубравский: Трамп хочет вывести войска из ЕС из-за конфликта с КНР

Президент США Дональд Трамп хочет выстроить систему, при которой Европейский союз (ЕС) будет самостоятельно обеспечивать свою безопасность, а США смогут сосредоточить силы сдерживания на Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал американист и политический аналитик, автор Telegram-канала Campaign Insider Павел Дубравский.

По его словам, американский лидер остается крайне недоволен тем, как распределяются бюджеты внутри НАТО, и выступает против того, чтобы США за свой счет решали проблемы безопасности Европейского союза.

«Почему? Для Трампа главный оппонент — это Китай. И это двухпартийный консенсус в США. И демократы, и республиканцы убеждены, что главный конкурент, если не противник, в ближайшие десятилетия — это Китай, а не Россия», — рассудил Дубравский.

Он добавил, что пока никто не знает, насколько серьезны слова Трампа о готовности сократить присутствие американского контингента в регионе в ближайшее время. При этом, как отмечает американист, в долгосрочной перспективе США будут стремиться к этому однозначно.

«То есть, если США и будут участвовать в каком-то военном конфликте, то только с Китаем», — заключил Дубравский.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон потребовал от своего американского визави Дональда Трампа предоставления военной поддержки французским и британским солдатам на Украине по завершении конфликта. Как рассказал высокопоставленный источник The Wall Street Journal (WSJ), Макрон во время встречи в Вашингтоне надавил на хозяина Белого дома.