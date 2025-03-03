Жене не желающего вставать с дивана пенсионера дали совет

К коучу по отношениям Колин Нолан обратилась жена пенсионера, не желающего вставать с дивана после ухода с работы. Письмо читательницы и ответ специалистки приводит издание Mirror.

Автор письма рассказала, что они с супругом женаты уже 42 года, у них трое взрослых детей и трое внуков. По ее словам, она занимается бытом каждый день, в то время как мужчина предпочитает ничего не делать по хозяйству или для себя. «Он просто целый день сидит на диване, листая телефон или смотря телевизор. Раньше он хотя бы каждый вечер после работы гулял, но с выходом на пенсию уже и этим не утруждается и в результате прибавил в весе 19 килограммов», — написала женщина, добавив, что мужу диагностировали гипертонию и легкую форму эмфиземы. Когда же она предлагает мужчине сходить на прогулку, он злится — и она просто не знает, что делать.

В ответ Нолан предположила, что после диагнозов мужчина боится нагрузок. «Возможно, вам придется посоветовать ему обратиться к терапевту, чтобы он мог услышать рекомендации по разрешенным упражнениям от профессионала. Но, очевидно, если из-за бездействия он набрал 19 килограммов, это плохо для его сердца и артериального давления», — написала она.

Кроме того, продолжила Нолан, пенсионер может морально плохо чувствовать себя из-за перемен, связанных с выходом на пенсию.

Похоже, вы нашли себе много занятий, но, возможно, он изо всех сил пытается понять, чем заполнить свои дни после выхода на пенсию. Интересно, сможете ли вы придумать что-нибудь, что могли бы делать вместе и что ему понравилось бы? Вместо того, чтобы указывать на то, что он делает неправильно, возможно, стоит подбодрить его и укрепить его уверенность в себе Колин Нолан коуч по отношениям

Самой женщине коуч предложила немного меньше делать по дому, чтобы мужчине приходилось больше заботиться о себе, например, вставать с дивана, чтобы приготовить себе чашку чая. «Теперь, когда вы оба на пенсии и находитесь дома вместе, вам, вероятно, нужны новые границы в отношении того, кто чем занимается. Скажите ему, что, хотя вы не ожидаете, что он пробежит марафон или наведет генеральную уборку в доме, все-таки хотите от него каких-то действий, потому что это пойдет на пользу ему и вашим отношениям», — заключила она.

Ранее к Нолан обратилась девушка, возмущенная сексуальным поведением подруги. Читательница рассказала, что ее замужняя лучшая подруга, воспитывающая двоих детей, начала роман с мужем еще одной общей приятельницы.