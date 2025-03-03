Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
15:42, 3 марта 2025Из жизни

Женщина вышла замуж за три карусели и рассказала об изменах и разводах

Jam Press: Жительница Франции вышла замуж за три карусели и рассказала о браках
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Dave Hoefler / Unsplash

47-летняя жительница Франции трижды выходила замуж за разные карусели. Об особенностях отношений с ними она рассказала Jam Press.

Первого мужа Гаэль Энгель нашла в марте 2023 года. Им стал аттракцион Gravity. По словам женщины, она полтора года боролась за их отношения, как вдруг узнала, что у Gravity есть другая возлюбленная — еще одна женщина, страдающая объектофилией. Их брак распался.

Как рассказывает женщина, вскоре она встретила детскую карусель Tornado. Она была уже старой и находилась в плачевном состоянии. Это, как объясняет Энгель, помогло ей почувствовать с аттракционом особую связь и выйти за него замуж. Однако вскоре Tornado продали, и он исчез из жизни женщины.

После этого Энгель начала «общаться» с каруселью Experience. Она объяснила, что Experience стал ее другом и помог пережить предыдущие разрывы.

Материалы по теме:
«И не говорите мне, что она этого не заслужила» На что идут влюбленные, чтобы отомстить за измены
«И не говорите мне, что она этого не заслужила»На что идут влюбленные, чтобы отомстить за измены
16 ноября 2019
Как пережить развод? Советы психологов, которые помогут справиться с расставанием
Как пережить развод?Советы психологов, которые помогут справиться с расставанием
4 октября 2022

1 января женщина отправилась в парк аттракционов под открытым небом в город Рен. Там она и «познакомилась» с Flasher. «Когда я впервые увидела это чудо, оно действительно поразило меня, поэтому я наконец прислушалась к своему сердцу и поцеловала его», — вспоминает Энгель. 2 января она сыграла с аттракционом свадьбу и даже надела в честь этого обручальное кольцо.

Энгель признается, что Flasher вернул в ее жизнь позитивные эмоции. «Моя любовь к нему сильна, и я никому не позволю разрушить ее, как было с Gravity», — заявила она.

Ранее сообщалось, что 36-летняя женщина из Берлина рассталась с самолетом, с которым занималась сексом на протяжении девяти лет, и осталась с ним друзьями. Она заявила, что хотела выйти замуж за «возлюбленного» и жить с ним в ангаре, но эти отношения оказались для нее слишком трудны.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Человека просто растерзали». Блиновскую приговорили к пяти годам колонии. «Королева марафонов» отказалась от последнего слова

      Сборная России объявила расширенный состав на товарищеский матч

      Названы самые опасные для глаз жанры фильмов

      iPhone 16e провалился в продаже

      Избиение студентки в российском колледже попало на видео

      Опубликовано архивное видео с обращением Алаудинова к известному чеченскому террористу

      Зависимость цен на золото от инициатив Трампа в области криптовалют оценили

      В ООН обеспокоились политикой Трампа

      Канье Уэст разгневал фанатов желанием выпустить колье со свастикой

      Пассажиры опоздали на рейс, устроили дебош и выплеснули кофе в лицо сотруднику аэропорта

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше