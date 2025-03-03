Женщина вышла замуж за три карусели и рассказала об изменах и разводах

Jam Press: Жительница Франции вышла замуж за три карусели и рассказала о браках

47-летняя жительница Франции трижды выходила замуж за разные карусели. Об особенностях отношений с ними она рассказала Jam Press.

Первого мужа Гаэль Энгель нашла в марте 2023 года. Им стал аттракцион Gravity. По словам женщины, она полтора года боролась за их отношения, как вдруг узнала, что у Gravity есть другая возлюбленная — еще одна женщина, страдающая объектофилией. Их брак распался.

Как рассказывает женщина, вскоре она встретила детскую карусель Tornado. Она была уже старой и находилась в плачевном состоянии. Это, как объясняет Энгель, помогло ей почувствовать с аттракционом особую связь и выйти за него замуж. Однако вскоре Tornado продали, и он исчез из жизни женщины.

После этого Энгель начала «общаться» с каруселью Experience. Она объяснила, что Experience стал ее другом и помог пережить предыдущие разрывы.

1 января женщина отправилась в парк аттракционов под открытым небом в город Рен. Там она и «познакомилась» с Flasher. «Когда я впервые увидела это чудо, оно действительно поразило меня, поэтому я наконец прислушалась к своему сердцу и поцеловала его», — вспоминает Энгель. 2 января она сыграла с аттракционом свадьбу и даже надела в честь этого обручальное кольцо.

Энгель признается, что Flasher вернул в ее жизнь позитивные эмоции. «Моя любовь к нему сильна, и я никому не позволю разрушить ее, как было с Gravity», — заявила она.

Ранее сообщалось, что 36-летняя женщина из Берлина рассталась с самолетом, с которым занималась сексом на протяжении девяти лет, и осталась с ним друзьями. Она заявила, что хотела выйти замуж за «возлюбленного» и жить с ним в ангаре, но эти отношения оказались для нее слишком трудны.