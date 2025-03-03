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08:03, 3 марта 2025Из жизни

Женщина заманила к себе домой знакомого и изнасиловала его сковородкой

Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Roman Larchikov / Shutterstock / Fotodom  

В штате Новый Южный Уэльс, Австралия, 23-летняя женщина попала под суд за то, что напала на знакомого мужчину и жестоко избила его. Об этом сообщает The Sydney Morning Herald.

В сентябре 2022 года Жасмин Агостини предложила жертве наркотики и под этим предлогом заманила его к себе домой. Там она несколько раз ударила его тяжелой гирей по голове, повалила на пол, изнасиловала сковородкой, а также обокрала.

Женщину арестовали уже через два дня, но позже освободили под залог. Однако Агостини не соблюдала правил нахождения под залогом и часто сбегала. В августе 2024 года началось судебное разбирательство по ее делу. Через пять дней женщина снова исчезла. Беглянку нашли и посадили за решетку. Она оправдала свое исчезновение тем, что якобы заразилась вирусом COVID-19.

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В итоге Агостини отказали в новом освобождении под залог. Женщина не признает свою вину. Она предстанет перед судом в мае.

Ранее сообщалось, что в штате Флорида, США, арестовали 50-летнюю женщину, которая вооружилась секс-игрушкой и напала на бывшего возлюбленного. Она разозлилась на него за то, что он угрожал вызвать полицейских.

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