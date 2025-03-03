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07:09, 3 марта 2025Интернет и СМИ

Журналист предупредил британских военных о неминуемом уничтожении на Украине

Журналист Боуз: Британскую армию ждет неминуемое уничтожение на Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Армию Британии ждет неминуемое и быстрое уничтожение, если премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер решит задействовать войска на Украине. Об этом пишет ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.

«Если Стармер отправит британских солдат на Украину, многие из них никогда не вернутся. У них не будет защиты со стороны НАТО, и российская армия будет уничтожать их в первую очередь», — отметил эксперт.

По словам журналиста, в случае отправки британских солдат, их гибель послужит только дальнейшему обогащению украинского лидера Владимира Зеленского.

Ранее Кир Стармер по итогам саммита заявил, что Россия не может диктовать условия гарантий безопасности для Киева. Однако политик отметил, что «в конечном счете» Россия будет участвовать в соглашении.

Сам Зеленский после саммита в Лондоне отказался от территориальных уступок ради мира. По его словам, республика не готова отдать свои земли, чтобы прекратить огонь.

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