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17:02, 4 марта 2025Ценности

40-летняя Юлия Пересильд показала лицо без макияжа

40-летняя актриса Юлия Пересильд показала лицо без макияжа на новом фото
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @juliaperesild

Российская актриса Юлия Пересильд показала лицо без макияжа на новом фото. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающего 1,2 миллиона подписчиков.

40-летняя знаменитость снялась во время мероприятия благотворительного фонда помощи детям и молодежи «Галчонок», учредителем которого она является. Артистка предстала на размещенном кадре в коричневом пуховике с абстрактным принтом и убранными назад волосами.

При этом звезда фильма «Вызов» отказалась от декоративной косметики, продемонстрировав естественную внешность.

В феврале американская актриса Дженнифер Лав Хьюитт показала лицо без макияжа и фильтров в честь 46-летия и заявила о жестокости к стареющим женщинам.

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