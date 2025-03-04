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17:03, 4 марта 2025Экономика

«Аэрофлот» завершил год с прибылью

«Аэрофлот» завершил год с прибылью впервые с 2019 года
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Компания «Аэрофлот» завершила год с прибылью, это произошло впервые с 2019 года, следует из результатов по МСФО за прошлый год.

В документе указано, что компания смогла успешно адаптироваться сперва под эпидемиологические, а после и под изменяющиеся геополитические реалии. Чистая прибыль авиакомпании составила 55,02 миллиарда, а годом ранее фиксировался убыток в 14,02 миллиарда. Скорректированная EBITDA увеличилась на 18,4 процента, до 237,6 миллиарда рублей. Выручка выросла на 40 процентов.

За 2024 год «Аэрофлот» перевез 55,3 миллиона пассажиров (+ 16,8 процента год к году). На внутренних линиях по итогам прошлого года пассажиропоток вырос на 12,8 процента, а на международных — на 32,7 процента. В компании также отметили процент занятости пассажирских кресел, который составил рекордные 89,6 процента.

Акции компании отреагировали на публикацию отчетности сдержанно: в моменте ценные бумаги дорожали 0,59 процента (на пике стоили 76,48 рубля). Но вскоре динамика замедлилась, и к вечеру 4 марта акция стоила 75,69 рубля. Ранее в марте компания обновила дивидендную политику. Целевой уровень выплат был установлен в размере 50 процентов чистой прибыли группы по МСФО, скорректированной на неденежные эффекты. Ранее коэффициент выплат составлял 25 процентов прибыли по МСФО. Последний раз компания выплачивала дивиденды в 2018-м.

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