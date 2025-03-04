Левитт: Трамп расскажет Конгрессу о своих намерениях добиться мира на Украине

Президент США Дональд Трамп во время выступления на совместном заседании Сената и Палаты представителей Конгресса расскажет о своих намерениях добиться мира на Украине и освобождении удерживаемых в секторе Газа заложников. Презентацию мирного плана анонсировала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в интервью телеканалу Fox News.

«Он (Трамп) собирается погрузиться во внешнюю политику, рассказать о своем намерении прекратить конфликт на Украине, планах вернуть домой всех удерживаемых в секторе Газа заложников», — рассказала Левитт.

Она отметила, что также Трамп представит план решения экономических проблем, которые «создал бывший президент США Джо Байден и его администрация».

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о работе вместе с Россией над мирным договором по Украине. По его словам, Вашингтон пытается посадить за стол переговоров Киев и Москву, однако украинское руководство показало свою неспособность к компромиссам.