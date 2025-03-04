Биткоин резко подешевел

Стоимость биткоина на бирже Binance опустилась ниже $84 тысяч

Стоимость биткоина на бирже Binance опустилась ниже 84 тысяч долларов. О резком снижении цены самой популярной криптовалюты свидетельствуют данные торгов.

Площадка открыла торги 4 марта при стоимости биткоина в 91,6 тысячи долларов. Первоначально монета пошла в рост и достигла уровня в 93,6 тысячи, после чего ее стоимость начала падать. На минимуме биткоин падал до отметки в 82,88 тысячи долларов.

К моменту написания материала стоимость токена скорректировалась до 83, 578 тысячи долларов и 57 центов (минус 9.09 процента).

Биткоин рос в цене после победы республиканца Дональда Трампа на выборах президента США. Ранее бизнесмен обещал сделать страну криптостолицей мира. На фоне заявлений Трампа меньше чем за месяц биткоин подорожал с 74 до 103 тысяч долларов.

В пятницу, 28 февраля популярная криптовалюта впервые с начала ноября подешевела до 80 тысяч долларов, растеряв таким образом взятые после возвращения в Белый дом Дональда Трампа рубежи. На торгах биткоин падал на 7,2 процента, а за шесть недель он потерял около 27 процентов. Аналитики объяснили тенденцию ответом на макроэкономические опасения по поводу тарифов Трампа и геополитической неопределенности.