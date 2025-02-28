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17:19, 28 февраля 2025Экономика

Курс биткоина обвалился

Bloomberg: Курс биткоина за шесть недель обвалился на 27 %
Дмитрий Воронин
СюжетКурс биткоина:

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Обвал курса биткоина продолжается — в пятницу, 28 февраля, он впервые с начала ноября опускался ниже 80 тысяч долларов, растеряв таким образом взятые после возвращения в Белый дом Дональда Трампа рубежи. Как пишет Reuters, криптовалюта переживает худшую с ноября 2022 года неделю.

На сегодняшних торгах биткоин падал на 7,2 процента, а за шесть недель он потерял около 27 процентов, указывает Bloomberg. К моменту написания материала снижение показателя в рамках дня скорректировалось до 5,18 процента (81,65 тысячи долларов за единицу) по данным Investing.

«Это падение можно рассматривать как ответ на макроэкономические опасения по поводу тарифов Трампа и геополитической неопределенности», — считает гендиректор BTC Markets Pty Ltd Кэролайн Боулер. Другие аналитики отмечают, что резкое снижение курса биткоина вызвано уходом инвесторов из рисковых активов.

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Курс биткоина начал динамично расти после того, как Трамп победил на президентских выборах в США. За месяц, прошедший с его выигрыша, это платежное средство подорожало более чем треть, регулярно обновляя ценовые рекорды. В начале декабря стоимость криптовалюты преодолела планку в 100 тысяч долларов, а в день инаугурации Трампа поднималась выше 109 тысяч. Это связывали с надеждами на то, что республиканская администрация сделает связанные с ней вопросы одним из приоритетных направлений госполитики.

После того как выяснилось, что в указе Трампа говорится об оценке «потенциального создания и поддержании национального запаса цифровых активов», а не о создании национального резерва биткоинов, о котором говорилось во время предвыборной кампании, курс криптовалюты перешел к снижению.

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