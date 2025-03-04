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16:00, 4 марта 2025Экономика

Долги мировых правительств окажутся рекордными на фоне роста военных расходов

FT: Долги мировых правительств достигнут в 2025 году рекордных $12,3 трлн
Дмитрий Воронин

Фото: Stephani Spindel / Reuters

Займы мировых правительств достигнут в текущем году рекордных 12,3 триллиона долларов, пишет Financial Times, отмечая, что это произойдет на фоне роста военных и других расходов властей.

Общий объем госдолга 138 стран за счет увеличения выпуска облигаций на 3 процента составит 76,9 триллиона долларов и также окажется самым высоким в истории, говорится в публикации.

По словам глобального руководителя по суверенным облигациям в S&P Роберто Сифон-Аревало, ситуация усугубилась ростом расходов на обслуживание долга, поскольку доходность облигаций существенно выросла после окончания программ их покупки центробанками. Практика заимствований для финансирования более высоких расходов «была приемлемой и устойчивой» пока речь шла о тратах на допандемийные долги, теперь же это стало проблемой, подчеркнул эксперт.

Также отмечается, что основным заемщиком в мире в 2025-м останутся США, которые выпустят долгосрочные облигации на 4,9 триллиона долларов. В S&P указали, что, поскольку Соединенные Штаты больше не входят в список стран с наивысшим кредитным рейтингом AAA, это может привести к росту процентных ставок по их долгам и увеличению стоимости заимствований.

Как стало известно 4 марта, Евросоюз намерен выделить 150 миллиардов евро в виде кредитов для увеличения расходов на оборону. Кроме того, по словам главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, Брюссель предложит активировать положение о фискальном освобождении, которое может позволить странам использовать свои национальные бюджеты для дополнительных расходов на оборону в размере 650 миллиардов евро в течение четырех лет.

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