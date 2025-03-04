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07:04, 4 марта 2025Мир

Главу отделения ФБР Нью-Йорка вынудили уйти в отставку после критики Трампа

NBC: Глава отделения ФБР Нью-Йорка Деннехи ушел в отставку после критики Трампа
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kent Edwards / Reuters

Главу нью-йоркского отделения ФБР Джеймса Деннехи вынудили уйти в отставку после критики в адрес администрации президента страны Дональда Трампа. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники.

По информации телеканала, Деннехи поставили перед выбором: либо он добровольно покидает свой пост, либо его увольняют. «В пятницу мне сообщили, что сегодня я должен подать заявление об отставке, что я и сделал», — рассказал он.

Деннехи отметил, что причину ему не озвучили. За месяц до этого он отправил письмо коллегам, в котором призвал их «проявить стойкость» на фоне требования Минюста предоставить список сотрудников ФБР, расследовавших дело о штурме Капитолия.

В феврале Трамп заявил о намерении уволить «коррумпированных» сотрудников ФБР, которые работали над делом о штурме Капитолия.

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