ИИ оказался спасением для глупых людей

arXiv: ИИ в США чаще использовали менее образованные и грамотные граждане

Инструменты искусственного интеллекта (ИИ) для написания текста оказались более популярными среди менее образованного населения США. Соответствующее исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv.

Специалисты Стэнфордского университета (США) изучили 300 миллионов образцов текстов различного рода, написанных в период с января 2022-го по сентябрь 2024 года. Ученые обнаружили в записях последних лет признаки использования ИИ и нашли ряд закономерностей.

ИИ чаще использовался в регионах, где проживает меньше выпускников колледжей и людей с высшим образованием. Тенденция сохранилась как в городах, так и сельской местности. Исходя из этого специалисты Стэнфордского университета назвали ИИ спасением для «глупых людей», граждан с низким уровнем грамотности и своеобразным «инструментом выравнивания».

При этом уровень принятия инструментов ИИ в городах, где по статистике проживают более образованные граждане, все равно оказался выше — 18,2 против 10,9 процента в сельской местности. «Эти сервисы по редактированию текстов могут служить уравнивающими инструментами», — подчеркнули исследователи.

ИИ также начали широко использовать для редактуры официальных заметок: так, из 300 миллионов текстов следы применения ИИ нашли в 537 тысячах корпоративных пресс-релизов и 15,9 тысячи пресс-релизов Организации Объединенных Наций (ООН). Ученые предположили, что чрезмерное использование ИИ властями и организациями может снизить доверие общества к ним.

В конце февраля исследователи из компании OpenAI заявили, что ИИ-модели не смогут заменить программистов. В тестах модели часто допускали ошибки, так как не могли понять контекст задачи.