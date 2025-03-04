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19:20, 4 марта 2025Россия

Вероятность партизанской войны на Украине после окончания СВО оценили

Военкор Коц о вероятности партизанской войны на Украине: Возможно, будет
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

После окончания специальной военной операции (СВО) на территории Украины возможна партизанская война. Об этом во время прямого эфира в соцсети «ВКонтакте» заявил российский военный корреспондент Александр Коц.

По мнению журналиста, о вероятности такого развития событий говорит история СССР. «Как показывает опыт УПА (Украинская повстанческая армия, запрещенная в России экстремистская организация), которая до 1952-1953 годов по лесам бегала, возможно, будет [партизанская война]. Процент упоротых всегда будет», — оценил вероятность партизанской войны против российских войск Коц.

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Военкор отметил, что во всех военных конфликтах, в которых он участвовал, лишь незначительный процент солдат имеют политическую мотивацию, остальные же думают о личном комфорте, и поэтому после официального окончания боевых действий не стремятся продолжать войну.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о совместной с Россией работе над мирным договором по Украине. Он отметил, что Вашингтон пытается посадить за стол переговоров Киев и Москву, однако украинская сторона показала свою неспособность к компромиссам.

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