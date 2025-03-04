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12:40, 4 марта 2025Интернет и СМИ

Информация о мобилизации силовиков в Мариуполе оказалась недостоверной

Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал «Мариуполь сейчас»

1 марта в Telegram-канале «Центра национального сопротивления» появились утверждения, что в Мариуполе под видом учений силовиков прошло мобилизационное мероприятие, а его участники отправились на СВО. Однако информация оказалась недостоверной.

В действительности в городе прошли командно-штабные учения под названием «Шторм-2025». Мероприятие было направлено на отработку действий по предотвращению террористической угрозы на гидротехническом объекте, расположенном в Мариуполе.

Все участники вернулись домой, поскольку учения – традиционная практика для силовых ведомств. Они проходят во всех регионах страны.

В мероприятии принимали участие сотрудники УФСБ России по ДНР, МВД по ДНР, Главного управления МЧС России по ДНР, подразделения Росгвардии, военной комендатуры, а также сотрудники правительства ДНР.

Кроме того, в России сейчас не проводятся мобилизационные мероприятия и проводить их не планируется. Так, в январе депутат Андрей Картаполов заявил, что необходимости в новой мобилизации в России нет, Вооруженные силы РФ продвигаются «на десятках направлений».

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

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