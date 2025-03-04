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12:20, 4 марта 2025Культура

Изменивший жене с Лерчек и Бьянкой рэпер оценил фильм «Анора»

Изменивший жене рэпер Natan удивился наградам фильма «Анора»
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Рэпер Natan (Натан Миров; настоящее имя — Алишер Мирзохонов), которого уличили в изменах жене с блогершей Валерией Чекалиной (Лерчек) и певицей Бьянкой (настоящее имя — Татьяна Липницкая), высказал свое мнение о победившем на премии «Оскар» фильме «Анора». Его слова приводит Telegram-канал «Super.ru».

Исполнитель выразил недоумение из-за того, что картина удостоилась множества наград. «При всей моей любви к [российскому актеру] Юре [Борисову]. Пять "Оскаров"?» — высказался артист.

Ранее Natan заявил, что в случае развода с женой оставит ей и своим детям дом и большую часть доходов.

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