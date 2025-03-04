Лавров отказался считать Зеленского человеком

Лавров: Нельзя сказать, сядет ли Зеленский за стол переговоров после решения США

Нельзя предугадать, что сделает президент Украины Владимир Зеленский после решения Соединенных Штатов приостановить поставки военной помощи Вооруженным силам республики (ВСУ), в частности, сподпигнет ли его этот шаг сесть за стол переговоров. Об этом сказал в эфире Первого канала министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Так глава российского МИД ответил на вопрос о том, пойдет ли украинский лидер на мирное урегулирование конфликта после приостановки поставок американского вооружения. Лавров также отказался признавать Зеленского человеком. «Я не могу влезть в голову к этому человеку, да он и не человек», — сказал он.

Белый дом приостановил всю военную помощь Украине вечером 3 марта. В Вашингтоне подчеркнули, что поставки вооружений не возобновятся, пока Киев не продемонстрирует приверженность достижению мирных переговоров.