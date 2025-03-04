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22:50, 4 марта 2025Мир

Лавров отказался считать Зеленского человеком

Лавров: Нельзя сказать, сядет ли Зеленский за стол переговоров после решения США
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Global Look Press

Нельзя предугадать, что сделает президент Украины Владимир Зеленский после решения Соединенных Штатов приостановить поставки военной помощи Вооруженным силам республики (ВСУ), в частности, сподпигнет ли его этот шаг сесть за стол переговоров. Об этом сказал в эфире Первого канала министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Так глава российского МИД ответил на вопрос о том, пойдет ли украинский лидер на мирное урегулирование конфликта после приостановки поставок американского вооружения. Лавров также отказался признавать Зеленского человеком. «Я не могу влезть в голову к этому человеку, да он и не человек», — сказал он.

Белый дом приостановил всю военную помощь Украине вечером 3 марта. В Вашингтоне подчеркнули, что поставки вооружений не возобновятся, пока Киев не продемонстрирует приверженность достижению мирных переговоров.

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