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23:31, 4 марта 2025Мир

Макрон поддержал готовность Зеленского к возобновлению переговоров с Вашингтоном

AFP: Макрон приветствовал готовность Зеленского возобновить переговоры с Трампом
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Pool / Keystone Press Agency / Global Look Press

Французский президент Эммануэль Макрон приветствовал готовность украинского лидера Владимира Зеленского возобновить переговоры с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Об этом пишет Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на Елисейский дворец.

«Президент Макрон приветствует готовность Зеленского к возобновлению диалога с президентом США Дональдом Трампом», — говорится в сообщении.

Ранее Владимир Зеленский в соцсети высказался о встрече в Белом доме на прошлой неделе фразой «прискорбно, что все произошло именно так». Политик также добавил, что готов работать с Трампом для достижения мира, а также предложил первые шаги для урегулирования конфликта между Россией и Украиной.

Позже СМИ сообщили, что Владимир Зеленский посоветовался с премьер-министром Великобритании Киром Стармером перед тем, как опубликовать свое обращение к Трампу.

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