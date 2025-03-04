Макрон поддержал готовность Зеленского к возобновлению переговоров с Вашингтоном

AFP: Макрон приветствовал готовность Зеленского возобновить переговоры с Трампом

Французский президент Эммануэль Макрон приветствовал готовность украинского лидера Владимира Зеленского возобновить переговоры с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Об этом пишет Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на Елисейский дворец.

«Президент Макрон приветствует готовность Зеленского к возобновлению диалога с президентом США Дональдом Трампом», — говорится в сообщении.

Ранее Владимир Зеленский в соцсети высказался о встрече в Белом доме на прошлой неделе фразой «прискорбно, что все произошло именно так». Политик также добавил, что готов работать с Трампом для достижения мира, а также предложил первые шаги для урегулирования конфликта между Россией и Украиной.

Позже СМИ сообщили, что Владимир Зеленский посоветовался с премьер-министром Великобритании Киром Стармером перед тем, как опубликовать свое обращение к Трампу.