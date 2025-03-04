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20:06, 4 марта 2025Мир

Зеленский посоветовался с европейским премьером перед обращением к Трампу

Зеленский созвонился со Стармером перед попыткой извиниться перед Трампом
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Martyn Wheatley / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский посоветовался с премьер-министром Великобритании Киром Стармером перед тем, как опубликовать свое обращение к американскому коллеге Дональду Трампу. Об этом сообщил пресс-секретарь британского премьера на дневном брифинге с журналистами, передает телеканал Sky News со ссылкой на пресс-секретаря премьер-министра на дневном брифинге для журналистов.

По словам представителя премьера Британии, Стармер позвонил Зеленскому перед тем, как тот опубликовал пост в социальных сетях, где выразил сожаления о перепалке с Трампом в Белом Доме. «Стармер и Зеленский сегодня снова говорили по телефону — перед тем, как президент Украины заявил, что "пришло время наладить отношения" с США», — говорится в сообщении.

Другие подробности телефонного разговора политиков не приводятся.

Ранее Зеленский опубликовал длинный пост в социальной сети, в котором высказался о встрече в Белом доме на прошлой неделе фразой «прискорбно, что все произошло именно так». Президент Украины добавил, что готов работать с Трампом для достижения мира, а также предложил первые шаги для урегулирования конфликта между Россией и Украиной.

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