На Западе нашли способ надавить на Зеленского

Отключение систем спутниковой связи Starlink стало бы действенным способом надавить на президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети Х.
По мнению эксперта, сокращение военной помощи Киеву «не произойдет в одночасье». Он предположил, что глубинное государство будет саботировать решение властей США приостановить поддержку Украины.
«Отключение Starlink было бы гораздо более эффективным способом оказать давление на Зеленского», — добавил Кошкович.
Ранее представитель Еврокомиссии Тома Ренье сообщил, что Евросоюз может к 2030 году предоставить Украине аналог Starlink в случае отключения.