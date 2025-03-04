На Западе нашли способ надавить на Зеленского

Аналитик Кошкович: Отключение Starlink — способ надавить на Зеленского

Отключение систем спутниковой связи Starlink стало бы действенным способом надавить на президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети Х.

По мнению эксперта, сокращение военной помощи Киеву «не произойдет в одночасье». Он предположил, что глубинное государство будет саботировать решение властей США приостановить поддержку Украины.

«Отключение Starlink было бы гораздо более эффективным способом оказать давление на Зеленского», — добавил Кошкович.

Ранее представитель Еврокомиссии Тома Ренье сообщил, что Евросоюз может к 2030 году предоставить Украине аналог Starlink в случае отключения.