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21:37, 4 марта 2025Россия

Неизвестный открыл огонь из окон дома в Петербурге

Неизвестный открыл огонь из окон дома в Петербурге, МВД и ОМОН ведут переговоры
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Roman Naumov / Global Look Press

Неизвестный человек открыл огонь из окон дома на Васильевском острове в Петербурге. Пока информации о пострадавших нет, передает Telegram-канал Shot.

По словам очевидчев, к месту происшествия уже подъехали сотрудники полиции (МВД) и ОМОН. Улицу оцепили, правоохранители ведут переговоры со стрелком.

Ранее стало известно, что уличная камера засняла момент стрельбы по главе Завьяловского района Алтайского края Николаю Онищенко. Чиновник успел заметить преступника и спрятаться за машиной, но стрелок настиг его, выпустил несколько пуль в упор и убежал. Следствие связывает нападение с профессиональной деятельностью главы района.

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