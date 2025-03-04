Неизвестный открыл огонь из окон дома в Петербурге, МВД и ОМОН ведут переговоры

Неизвестный человек открыл огонь из окон дома на Васильевском острове в Петербурге. Пока информации о пострадавших нет, передает Telegram-канал Shot.

По словам очевидчев, к месту происшествия уже подъехали сотрудники полиции (МВД) и ОМОН. Улицу оцепили, правоохранители ведут переговоры со стрелком.

Ранее стало известно, что уличная камера засняла момент стрельбы по главе Завьяловского района Алтайского края Николаю Онищенко. Чиновник успел заметить преступника и спрятаться за машиной, но стрелок настиг его, выпустил несколько пуль в упор и убежал. Следствие связывает нападение с профессиональной деятельностью главы района.