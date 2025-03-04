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12:33, 4 марта 2025Экономика

Ozon велели убрать из продажи товары из недружественных стран

МАРТ: Ozon нужно убрать из продажи парфюмерию из недружественных стран
Вячеслав Агапов

Фото: JoyStudio / Shutterstock / Fotodom

Парфюмерию и косметику, а также другие товары из недружественных Белоруссии стран велели убрать из продажи на маркетплейсе Ozon. Соответствующее требование опубликовало Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) республики.

Ведомство заявило, что дважды выдавало «ОЗОН Маркет Бел» предписания, в 2022 и в 2023 годах. На маркетплейсе доступны для покупки запрещенные товары (парфюмерия, косметика и другие), которые были произведены в странах, которые ввели санкции и проводят недружественную политику в отношении республики.

Кроме того, на главной странице интернет-магазина нет информации о способах оплаты товаров и отсутствует информация о многих изготовителях реализуемых товаров, а также о поставщиках, гарантийном сроке и стране происхождения товаров и другие нарушения. Поэтому МАРТ велело маркетплейсу прекратить продажу товаров.

В России тем временем решили с 1 января 2025 года увеличить ввозные пошлины на ряд товаров из недружественных стран. По данным Минэкономразвития, ввозные пошлины будут повышены на отдельные виды мясных и рыбных изделий, консервированных готовых продуктов из овощей, фруктов и орехов, кондитерских и мучных изделий, макаронных изделий, соусов, безалкогольных напитков. Ставки пошлин вырастут в среднем на 10 процентов по сравнению с 5-20 процентами, которые действуют в настоящее время.

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