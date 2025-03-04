Песков оценил влияние остановки США военной помощи Украине

Песков: Остановка США помощи Украине может сподвигнуть Киев к мирному процессу

Остановка США военной помощи Украине может сподвигнуть власти Киева к мирному урегулированию. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Если это соответствует действительности, то это решение, которое в действительности может сподвигнуть киевский режим к мирному процессу», — заявил представитель Кремля.

Ранее Песков сказал, что приостановка военной помощи Украине со стороны США может стать лучшим вкладом в дело мира. Он подчеркнул, что Москва приветствует любые усилия по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, детали решения США о приостановке военной помощи «еще предстоит узнать».

4 марта президент США Дональд Трамп распорядился приостановить всю военную помощь Киеву. Шаг американского лидера подтвердили журналистам в Белом доме. В американской администрации пояснили, что поставки не возобновятся, пока Киев не продемонстрирует приверженность переговорам о мире.