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06:33, 4 марта 2025Из жизни

Порномодель отправилась в тур по домам престарелых

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: @wisconsin_tiff

Порномодель решила найти партнера для создания эротического контента в домах престарелых. Об этом пишет Daily Mail.

36-летняя Тиффани Висконсин зарабатывала на жизнь съемкой эротических фото и видео с пандемии коронавируса, но настоящую популярность ей принесли порноролики с пожилыми мужчинами. После того как один из ее постоянных партнеров ушел на покой, Висконсин решила устроить турне по Среднему Западу США, чтобы найти ему замену.

Висконсин говорит, что ей нравятся мужчины постарше, потому что они более заботливые и эмоционально зрелые. «У них есть опыт, они уделяют мне время, и они действительно ценят то время, которое мы проводим вместе, — объясняет она. — Дело в том, что молодые парни моего возраста все такие: "Бам, бам, бам, бам, бам". Но с мужчинами постарше я действительно могу сесть и поговорить». Модель утверждает, что многим из ее зрелых любовников даже не нужны таблетки, чтобы заниматься сексом.

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Висконсин сейчас в разводе, она прожила со своим школьным возлюбленным 17 лет, но ей пришлось расторгнуть брак, потому что «муж был недостаточно добр» к ней. Она также призналась, что состояла в отношениях с 70-летним мужчиной, но им пришлось расстаться.

Ранее порномодель из Великобритании впервые проспонсировала футбольный клуб. Она объяснила, что решила сотрудничать с клубом в пику своей коллеге Бонни Блю, которая недавно переспала с 1057 мужчинами во время секс-марафона и получила мировую известность.

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