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23:07, 4 марта 2025Мир

Президент Польши рассказал о возобновлении переговоров Украины и США

Президент Польши Дуда: Возобновление переговоров Украины и США уже началось
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Анджей Дуда

Анджей Дуда. Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Президент Польши Анджей Дуда на брифинге по итогам визита в Нью-Йорк заявил, что работа над возобновлением переговоров США и Украины уже ведется. Его слова приводит РИА Новости.

«Пока я спокойно за этим наблюдаю, хотя мне и жаль, что пока американская помощь приостановлена», — отметил политик.

Польский глава оценил ситуацию, как «очень сложную». Дуда напомнил, что в переговорах в Белом доме «произошел тупик».

«Я надеюсь, что это элемент тактики переговоров и что США в ближайшем будущем будут поддерживать Украину», — подчеркнул он.

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