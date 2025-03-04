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10:53, 4 марта 2025Силовые структуры

Признание задержанного сотрудниками ФСБ россиянина в работе на СБУ попало на видео

В Воронеже задержанный мужчина признался в передаче данных СБУ
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В Воронеже задержанный мужчина признался в передаче данных Службе безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает РИА Новости.

На кадрах видео мужчина рассказывает, что несколько раз передавал фотографии воинской части, моста через Дон с военной техникой, расположение складов, летный журнал. После признания его отвезли в суд.

В 2024 году 33-летний мужчина по своей инициативе установил контакт с сотрудниками СБУ и передал им информацию о деятельности режимного военного объекта. Эти данные могут быть использованы против Вооруженных сил России.

Задержанный помещен под стражу. Продолжаются следственные и оперативно-разыскные мероприятия.

Ранее сообщалось, что россиянина арестовали за передачу СБУ данных о военном объекте.

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