Радиостанция Судного дня резко активизировалась в феврале, 46 раз вышла в эфир

В феврале резко выросло число сообщений, передаваемых по так называемой «радиостанции Судного дня» — частоте УВБ-76. Об этом свидетельствуют логи эфира, которые ведутся в Telegram-канале «УВБ-76 логи».

Согласно им, в прошедшем месяце станция выходила в эфир 46 раз. Рекордное количество — 25 сообщений — на УВБ-76 прозвучали 12 февраля. Тогда с 9:09 до 16:41 по московскому времени в эфире передали слова «огрубение», «дитя», «сучение», «буйнакск», «оптошум», «приплод», «сортостаж», «елецобазаз», «штатогном», «менрошарж», «комиссар», «жадюга», «длиннущий», «хрущоплоб». Особенными были передачи в 16:25 и 16:36: в обоих случаях прозвучало сразу больше одного слова.

В тот день президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин провели телефонный разговор.

Кроме того, до переговоров УВБ-76 выходила в эфир 3, 6, 8 и 10 февраля, а после — 15 февраля и 17 февраля, за день до первой очной встречи российской и американской делегации в Эр-Рияде. Кроме того, станция передавала сообщения 22, 23 и 27 февраля.

До этого радио резко активизировалось в декабре, когда в эфир вышло 45 сообщений. За одно только 11 декабря тогда УВБ-76 осуществила самую «многословную» на тот момент передачу в истории — 24 сообщения. В январе «радиостанция Судного дня» передала 22 сообщения. При этом в ноябре их было лишь 11, в октябре — 9, а в марте 2024 года — лишь 3.

Последние сообщения на данный момент прозвучали 3 марта. В эфир попали слова «йотоласт» и «рунический».

Генерал заявлял о важной функции УВБ-76

УВБ-76 — коротковолновая радиостанция, которая начала работу в 1976 году. Среди радиолюбителей она получила название «жужжалка», так как большую часть времени транслирует монотонные и гудящие звуки.

Ранее председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов разъяснил, что активизация станции в декабре была лишь проверкой ее работоспособности. В связи с этим депутат призвал не нагнетать панику и «не искать тайных смыслов там, где их нет».

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Также Картаполов раскрыл, что у УВБ-76 действительно есть своя функция и достаточно важная задача, однако она не связана с российскими силами ядерного сдерживания. «Поверьте мне, ни к какой системе "Периметр", равно как и к системе ядерного щита в принципе, УВБ-76 отношения не имеет», — заявил он.

В свою очередь, военный эксперт Василий Дандыкин развеял миф о «Радиостанции Судного дня», указав, что она не способна передавать какие-то секретные данные. «Можете даже не сомневаться, никаких шифров, никаких секретных данных по таким радиостанциям никто никогда не передает. Есть другие каналы связи», — заметил Дандыкин. Эксперт привел в пример командиров подлодок, которые вскрывают пакеты с приказами сразу после погружения, а не получают информацию с помощью радио.