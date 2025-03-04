Россиянам назвали самое опасное место в доме

Самым опасным местом в доме оказалась ванная

Ванная комната является самым опасным местом в доме, заявила NEWS.ru старший преподаватель Института дополнительного профессионального образования, тренер первой помощи Светлана Моисеенко.

Самая частая причина падений в ванной — скользкая поверхность, уточнила специалист. Она добавила, что падения могут привести к частичной или полной потере мобильности, в особенности это касается людей старше 60 лет.

Важно следить, чтобы пол в ванной оставался сухим: постелить и закрепить на полу резиновый коврик, разместить полки и необходимые предметы не выше уровня вытянутой руки.

Ранее россиянам посоветовали расхламить квартиру весной. Если избавиться от ненужных вещей, помещение станет просторнее. Вещи, которые давно не используются, можно отдать на благотворительность. Также «освежить» жилье помогут растения в горшках и обновленный текстиль.