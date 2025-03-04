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10:16, 4 марта 2025Силовые структуры

Россиянина осудили на четыре года за создание финансовой пирамиды

В Благовещенске суд приговорил к 4 годам организатора финансовой пирамиды
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Благовещенский городской суд приговорил к четырем годам лишения свободы 54-летнего местного жителя за создание финансовой пирамиды. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Амурской области.

Россиянин признан виновным по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»). Он оштрафован на полмиллиона рублей.

По данным ведомства, с 2013 по 2015 год мужчина был председателем созданного им кредитного потребительского кооператива «Кредитный союз "Умно жить"». Он вовлекал туда граждан, обещая им большую прибыль. Люди отдавали осужденному деньги, но тот их тратил на личные нужды. Чтобы создавать видимость надежности организации, россиянин иногда выдавал членам кооператива деньги, которые получал от новых участников.

Суммарно осужденный обманул 401 потерпевшего на 190 миллионов рублей. Ущерб на 100 миллионов он возместил в ходе предварительного расследования дела. Иски остальных потерпевших суд также удовлетворил.

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