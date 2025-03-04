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03:31, 4 марта 2025Путешествия

Россиянка описала путешествие по Мексике на машине фразой «кайф и ужас»

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Cryptographer / Shutterstock / Fotodom

Российская тревел-блогерша Марина Ершова побывала в Мексике и описала путешествие по стране на машине фразой «кайф и ужас». Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Во-первых, автор публикации пожаловалась на адские дороги и «лежачих полицейских», которые могут сломать машину. Кроме того, много проблем возникает на заправках, заметила она. К примеру, их сотрудники всегда округляют сумму залитого топлива в большую сторону. Если бензин обошелся в 450 песо (1,9 тысячи рублей), то в чеке обязательно будет 500 песо (2,1 тысячи рублей).

А приложение Google Maps в Мексике Ершова и вовсе сравнила с гаданием на картах. «Иногда выдает точный маршрут, а иногда ведет через лес», — заметила блогерша.

Ранее Ершова описала некоторые привычки мексиканцев фразой «настоящий культурный шок». В частности, автор публикации отметила, что в стране вечное опоздание — это не неуважение, а стиль жизни.

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