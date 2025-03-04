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07:31, 4 марта 2025Путешествия

Российский тревел-блогер назвал национальность нелюбимых туристов в Гонконге

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Сfoto / Globallookpress.com

Российский тревел-блогер Алексей Кутовой назвал китайцев с материка нелюбимыми туристами в Гонконге. Об этом он рассказал в личном блоге на платформе «Дзен».

«Все дело в напряженных отношениях между Гонконгом и Китаем после 1997 года, когда город вернулся под контроль Пекина, но сохранил свою автономию. Местные до сих пор чувствуют себя отдельно», — объяснил автор публикации.

Так, местные жалуются, что китайцы с материка грубо и неуважительно себя ведут, а еще плюются на улицах. При этом гонконгцы нелестно отзываются и о представителях других национальностей. Например, американцы кажутся им слишком шумными и непочтительными, а индусы — приставучими.

Ранее российская туристка побывала в Таиланде и развенчала распространенные мифы о стране. В числе популярных «страшилок» автор назвала антисанитарию в лотках с уличной едой.

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